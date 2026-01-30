PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bönnigheim: Unbekannter fährt gegen Brunnen und flüchtet

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren fuhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwoch (28.01.2026), 12.15 Uhr und Donnerstag (29.01.2026), 09.45 Uhr gegen einen Brunnen am Marktplatz in Bönnigheim. An dem Brunnen, der sich an der Kreuzung Hauptstraße und Kirchstraße befindet, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der betroffene Pkw Beschädigungen im Bereich der Rücklichter sowie eine zersplitterte Heckscheibe aufweisen.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter der Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail an bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

