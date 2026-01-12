Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Dannenfels - Verkehrsunfall aufgrund winterglatter Fahrbahn

Dannenfels (ots)

Am Samstag befuhr eine 25 jährige Pkw Fahrerin gegen Mittag die L394 aus Richtung Dannenfels kommend in Fahrtrichtung Steinbach. Auf der schneebedeckten und vereisten Fahrbahn verlor sie mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die vorderen Airbags lösten aus.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell