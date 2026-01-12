PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Dannenfels - Verkehrsunfall aufgrund winterglatter Fahrbahn

Dannenfels (ots)

Am Samstag befuhr eine 25 jährige Pkw Fahrerin gegen Mittag die L394 aus Richtung Dannenfels kommend in Fahrtrichtung Steinbach. Auf der schneebedeckten und vereisten Fahrbahn verlor sie mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die vorderen Airbags lösten aus.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 20:02

    POL-PDWO: Westhofen - Hakenkreuz-Schmierereien in der Ortslage Westhofen

    Westhofen (ots) - Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend, den 10.01.2026 in der Ortslage Westhofen mehrere Hauswände mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert. Es konnten verschiedene Schmierereien, darunter Hakenkreuze sowie SS-Runen, mit roter und schwarzer Sprühfarbe festgestellt werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 12:50

    POL-PDWO: Kirchheimbolanden- Fahren ohne Fahrerlaubnis - Weiterfahrt untersagt

    Worms (ots) - Am Donnerstag, den 08.01.2026, gegen 17:00 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden einen Zeugenhinweis auf einen möglicherweise nicht fahrtüchtigen Pkw Fahrer. Der gemeldete Pkw konnte im Rahmen einer Fahndung in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee feststellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 14:25

    POL-PDWO: Warnung vor aktuellen Betrugsanrufen

    Worms (ots) - Im Zuständigkeitsbereich der Kriminalinspektion Worms kommt es aktuell vermehrt zu Betrugsanrufen durch falsche Bankmitarbeiter. Betroffen sind insbesondere die Bereiche Worms und Osthofen. Die Täter geben sich am Telefon als Mitarbeitende von Banken aus und täuschen vor, dass es zu Fehlbuchungen auf dem Konto gekommen sei und man eine Rückbuchung vornehmen wolle. Zielrichtung ist das Erlangen von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren