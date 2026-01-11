PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Westhofen - Hakenkreuz-Schmierereien in der Ortslage Westhofen

Westhofen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend, den 10.01.2026 in der Ortslage Westhofen mehrere Hauswände mit verfassungswidrigen Symbolen beschmiert.

Es konnten verschiedene Schmierereien, darunter Hakenkreuze sowie SS-Runen, mit roter und schwarzer Sprühfarbe festgestellt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Alzey

Telefon: 06731-911-0
Website: https://s.rlp.de/Ul9c8PB

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

