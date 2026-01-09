Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kirchheimbolanden- Fahren ohne Fahrerlaubnis - Weiterfahrt untersagt

Worms (ots)

Am Donnerstag, den 08.01.2026, gegen 17:00 Uhr, erhielt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden einen Zeugenhinweis auf einen möglicherweise nicht fahrtüchtigen Pkw Fahrer. Der gemeldete Pkw konnte im Rahmen einer Fahndung in der Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee feststellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 45-Jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit durch Alkohol- oder Drogenkonsum ergaben sich nicht. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Präventionshinweis der Polizei

Das Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat, die erhebliche rechtliche und finanzielle Konsequenzen nach sich zieht. Zudem gefährdet jeder, der ohne ausreichende Fahrberechtigung am Straßenverkehr teilnimmt, nicht nur sich selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei appelliert daher:

- Führen Sie ein Kraftfahrzeug nur mit gültiger Fahrerlaubnis. - Melden Sie verdächtige Beobachtungen - wie in diesem Fall - frühzeitig über den Polizeinotruf. - Fahrzeughalter sollten darauf achten, wem sie ihr Fahrzeug überlassen, da auch sie sich strafbar machen können.

