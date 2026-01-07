POL-PDWO: Oberwiesen - Esel auf Nachtwanderung

Polizeidirektion Worms

Oberwiesen - Esel auf Nachtwanderung

Oberwiesen (ots)

Zu einem etwas anderen Einsatz kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Oberwiesen.

Drei Esel büchsten in Oberwiesen aus und machten sich über die Landstraße auf den Weg in Richtung Kirchheimbolanden. Bei Anblick des Streifenwagens kamen sie dann allerdings zur Besinnung und brachen ihre nächtliche Wandertour ab.

Durch die Polizeibeamten und Besitzer konnten die Esel nach kurzer fußläufiger Verfolgung festgenommen werden bevor es zu einem Unfall oder sonstigen Schäden kam.

