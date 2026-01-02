PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Viele Unfälle durch Schneefall und Glätte

Kirchheimbolanden (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es aufgrund des starken Schneefalls und damit einhergehender Glätte zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen. Glücklicherweise kam es durch die Unfälle nur zu wenigen leichten Verletzungen. Die Einsatzkräfte, welche sich im Dauereinsatz befanden, konnten vermehrt Sommerbereifung bei den Unfallfahrzeugen feststellen. Hierdurch gefährden Sie bei entsprechender Wetterlage nicht nur sich selbst und andere, sondern es droht auch ein hohes Bußgeld. Auch in den kommenden Tagen muss witterungsbedingt mit rutschigen und nassglatten Straßen gerechnet werden. Um trotzdem sicher ans Ziel zu kommen, rät Ihnen die Polizei:

   - Befreien Sie vor Fahrtantritt Ihr Fahrzeug komplett von Schnee 
     und Eis.
   - Warten Sie mit dem Umrüsten auf Winterreifen keinesfalls bis zum
     ersten Schnee, sondern wechseln Sie rechtzeitig auf angemessene 
     Bereifung mit ausreichender Profiltiefe
   - Passen Sie stets Ihre Geschwindigkeit an die herrschenden 
     Straßen- und Sichtverhältnisse an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden
zu Bürozeiten Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

außerhalb Bürozeiten Telefon: 06131 / 2162101
Polizeiführung vom Dienst

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

