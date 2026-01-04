Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugen gesucht: Unfallflucht auf der K42 zwischen Bechtheim und Osthofen.

Worms (ots)

Am Nachmittag des 02.01.2026 kam es auf der K42 zwischen Bechtheim und Osthofen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Personenkraftwagen von Bechtheim kommend in Fahrtrichtung Osthofen als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Wingert zum Stehen kam. Hierbei wurde sowohl ein Verkehrszeichen als auch ein Rebpfahl beschädigt. An der Unfallörtlichkeit konnten lediglich Reifenspuren des verunfallten Personenkraftwagens festgestellt werden.

Aufgrund eines vorhandenen Dash-Cam Videos kann bei dem flüchtigen Personenkraftwagen von einem Volkswagen Sharan der Farbe silber/grau ausgegangen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell