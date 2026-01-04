PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zeugen gesucht: Unfallflucht auf der K42 zwischen Bechtheim und Osthofen.

Worms (ots)

Am Nachmittag des 02.01.2026 kam es auf der K42 zwischen Bechtheim und Osthofen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Der Unfallverursacher fuhr mit seinem Personenkraftwagen von Bechtheim kommend in Fahrtrichtung Osthofen als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Wingert zum Stehen kam. Hierbei wurde sowohl ein Verkehrszeichen als auch ein Rebpfahl beschädigt. An der Unfallörtlichkeit konnten lediglich Reifenspuren des verunfallten Personenkraftwagens festgestellt werden.

Aufgrund eines vorhandenen Dash-Cam Videos kann bei dem flüchtigen Personenkraftwagen von einem Volkswagen Sharan der Farbe silber/grau ausgegangen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Worms in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Worms

Telefon: 06241 852-2040
Website: https://s.rlp.de/7cVjz

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 22:49

    POL-PDWO: Viele Unfälle durch Schneefall und Glätte

    Kirchheimbolanden (ots) - Am heutigen Nachmittag kam es aufgrund des starken Schneefalls und damit einhergehender Glätte zu einer Vielzahl von Verkehrsunfällen. Glücklicherweise kam es durch die Unfälle nur zu wenigen leichten Verletzungen. Die Einsatzkräfte, welche sich im Dauereinsatz befanden, konnten vermehrt Sommerbereifung bei den Unfallfahrzeugen feststellen. Hierdurch gefährden Sie bei entsprechender ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 22:41

    POL-PDWO: Erhöhtes Unfallaufkommen durch winterliche Witterung

    Alzey (ots) - Freitag, 02.01.2026: Die Polizei Alzey verzeichnete im Verlauf des heutigen Freitags ein erhöhtes Unfallaufkommen, insbesondere durch die winterliche Witterung. Insgesamt wurden im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiinspektion dreizehn Verkehrsunfälle aufgenommen, wobei sich zehn davon witterungsbedingt ereigneten. Bei drei der Unfälle entfernte sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren