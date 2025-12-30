Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee-Staffort - Ermittlungen nach Schussabgaben auf geparkte Fahrzeuge - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach Sachbeschädigungen an zwei geparkten Pkw sowie einem Wohngebäude in Stutensee-Staffort ermitteln Staatsanwaltschaft Karlsruhe und Kriminalpolizei Karlsruhe u.a. wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand stellte ein Geschädigter am Freitag, dem 26.12.2025 mehrere Einschusslöcher im Heck seines vor einem Anwesen in der Brühlstraße geparkten Fahrzeugs fest. Im Rahmen der anschließenden Spurensicherung wurden mehrere Patronenhülsen aufgefunden, die nach ersten Einschätzungen von einer scharfen Schusswaffe stammen könnten. Zudem wurde ein Projektil in der Hausfassade eines gegenüberliegenden Gebäudes sichergestellt.

Am Montag, dem 29.12.2025, gegen 03:00 Uhr, meldete eine Zeugin aus der Brühlstraße erneut Schussgeräusche. Ein weiterer Geschädigter stellte anschließend ein Einschussloch an seinem dort geparkten Pkw fest. Aufgrund der geringen Entfernung zwischen beiden betroffenen Fahrzeugen wird ein Tatzusammenhang geprüft.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen gefährdet oder verletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zudem zeigt die Polizei im betroffenen Bereich verstärkt offene Präsenzmaßnahmen.

Zeuginnen und Zeugen, die in den genannten Zeiträumen verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf verdächtige Personen und Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 0721 666-5555 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Florentin Ochner, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell