Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus und angrenzenden Betrieb

Karlsruhe (ots)

Die Abwesenheit der Besitzer haben unbekannte Täter ausgenutzt, um im Zeitraum zwischen Mittwoch, 24. Dezember, 11:00 Uhr und Montag, 29. Dezember, 12:00 Uhr, in ein Wohnhaus mit angrenzendem Betrieb in der Bruchsaler Hardfeldstraße einzubrechen.

Um auf das Gelände des Anwesens zu gelangen, überstiegen die Eindringlinge vermutlich ein hohes Gartentor. In der Folge brachen die Täter eine Seitentür zum Wohnhaus gewaltsam auf und durchwühlten auf der Suche nach Beute mehrere Zimmer. Die Diebe nahmen diversen Goldschmuck sowie eine Herrenarmbanduhr an sich.

Außerdem drangen die Einbrecher über eine Verbindungstür in einen Büroraum des angrenzenden Betriebes ein und entwendeten dort aus einem Metallschrank einen Bargeldbetrag.

Die Höhe des hierbei entstandenen Diebstahl- und Sachschadens wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell