POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach mehreren Einbrüchen im Karlsruher Stadtgebiet

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, um im Zeitraum zwischen Sonntag, 21. Dezember, 14:00 Uhr und Sonntag, 28. Dezember, 09:00 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Luisenstraße einzubrechen. Durch Aufhebeln eines Fensters auf der Vorderseite des Hauses gelangten die Einbrecher in die Wohnung, durchwühlten anschließend sämtliche Schränke und nahmen hochwertigen Schmuck sowie Bargeld an sich.

Ebenfalls in der Südstadt gelangten bislang Unbekannte am Samstag, gegen 18:00 Uhr, offenbar unbemerkt in das Innere eines Mehrfamilienhauses in der Marienstraße. In der Folge öffneten die Einbrecher gewaltsam die Eingangstür zu einer Wohnung im Erdgeschoss und durchsuchten sämtliche Zimmer.

In der Karlsruher Oststadt brachen ebenfalls bislang noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 23.Dezember, 17:00 Uhr und Sonntag, 28. Dezember, 16:30 Uhr, in eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Klosterweg ein. In der Wohnung durchwühlten die Eindringlinge mehrere Schränke.

Die Höhe des entstandenen Diebstahl- und Sachschadens ist in allen Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen und kann daher noch nicht beziffert werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666 1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

