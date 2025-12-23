Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Stutensee - Zeugenaufruf nach Raub auf ein Postfahrzeug

Karlsruhe (ots)

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bittet um Zeugenhinweise, nachdem am Montagmittag zwei Täter ein Postfahrzeug ausraubten und anschließend flüchteten.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge war ein 32-jähriger Postzusteller gegen 14:00 Uhr in der Neuen Straße unterwegs und lieferte dort Pakete aus. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und es entriegelte befanden sich ein junger Mann mit einem Fahrrad und eine junge Frau auf Inline-Skates an der Tür zum Laderaum. Sie forderten ihn wohl drohend auf, sich fernzuhalten und entwendeten mehrere Päckchen aus dem Laderaum. Hiernach flüchteten sie in Richtung der Allmendstraße und schließlich in Richtung Bahnlinie.

Im Bereich einer dortigen Fußgängerunterführung öffneten die Täter offenbar die Pakete und hinterließen die Verpackungen vor Ort.

Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Die beiden bislang Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

- männlich

- 20-25 Jahre alt

- Vollbart

- schwarze Schildmütze

- dunkelblaue Daunenjacke

- schwarze Hose

- schwarze Turnschuhe

- E-Mountainbike in schwarz und lila

Tatverdächtige 2:

- weiblich

- 15-20 Jahre alt

- schwarze Wollmütze und Kapuze auf dem Kopf

- roter Kapuzenpullover

- hellgraue Daunenjacke

- helle Jeans

- auf Inline-Skates unterwegs

Zeugen, die Angaben zu den zwei Unbekannten machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666 5555 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

