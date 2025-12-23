Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Zwei Männer nach mutmaßlicher Sprengung eines Zigarettenautomaten festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Zwei 30- und 43-jährige Männer sollen in der Nacht auf Dienstag einen Zigarettenautomaten in Bruchsal aufgesprengt haben und danach zunächst geflüchtet sein. Polizeibeamte nahmen die beiden Tatverdächtigen in der Folge vorläufig fest.

Mehrere Zeugen meldeten der Polizei gegen 00:30 Uhr mutmaßliche Explosionsgeräusche in der Schwetzinger Straße in Bruchsal und beobachteten zwei Männer dabei, wie sie auf bislang unbekannte Art und Weise einen dortigen Zigarettenautomaten wohl gewaltsam öffneten. Anschließend flüchteten die beiden Täter mitsamt ihrem Diebesgut in einem weißen Transporter.

Im Rahmen umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen unterzog eine Streifenbesatzung das flüchtige Fahrzeug auf der Landesstraße 558 auf Höhe Büchenau einer Kontrolle. Hierbei stellten die Beamten mehrere Schachteln des mutmaßlichen Diebesguts und weitere Beweismittel im Fahrzeug sicher und nahmen die Männer vorläufig fest.

Die beiden 30- und 43-jährigen Georgier sollen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe jeweils noch am Dienstag einem Haftrichter des Amtsgerichts Bruchsal zur Entscheidung über den Erlass eines Haftbefehls und die Anordnung der Untersuchungshaft vorgeführt werden.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell