Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am Montagnachmittag flüchtete ein Fahrzeugführer und gefährdete hierbei einen Polizeibeamten und offenbar weitere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach aktuellem Kenntnisstand sollte gegen 15:30 Uhr der Fahrer eines BMW X6 M in der Hebelstraße kontrolliert werden. Nachdem er zunächst den Anschein erweckte, sein Fahrzeug anzuhalten, scherte er plötzlich nach links aus und beschleunigte den Pkw. Hierbei fuhr er auf einen der kontrollierenden Beamten zu, der einen Zusammenstoß nur mit einem Sprung zur Seite verhindern konnte und sich dabei leicht verletzte. Im weiteren Verlauf setzte der BMW-Fahrer seine Fahrt nach links in die Lammstraße fort und fuhr dabei wohl auch über den Gehweg. Entgegenkommende Fahrzeuge mussten dem Flüchtigen offenbar ausweichen.

An der Kreuzung Lammstraße/ Erbprinzenstraße missachtete der Beschuldigte abermals Anhaltesignale weiterer Polizeikräfte und touchierte zwei Pkw. An der Einmündung zur Kriegsstraße fuhr er schließlich über eine rote Ampel.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Fahrzeug in der Gartenstraße festgestellt. Der Fahrer und sein Beifahrer hatten ihre Flucht offenbar zu Fuß fortgesetzt und konnten nicht mehr angetroffen werden.

Das Fahrzeug wure auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe beschlagnahmt.

Zeugen oder weitere Personen, die gefährdet wurden und Angaben zum Fahrzeugführer und dessen Beifahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter 0721 666 3311 in Verbindung zu setzen.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell