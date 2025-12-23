Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 14-jähriges Mädchen aus Karlsbad-Ittersbach vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Samstag, 22.11.2025, wird die in Karlsbad-Ittersbach wohnhafte Monika Z. vermisst. Sie hat an jenem Tag um die Mittagszeit ihr elterliches Zuhause verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten bislang zu keinen weiteren Erkenntnissen. Die Vermisste ist 14 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank, trägt dunkelbraunes, langes Haar und trägt jugendtypische Kleidung.

Ein Foto der Gesuchten ist unter dem folgenden Link zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsbad-vermisstenfahndung/

Hinweise zur gesuchten Person nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell