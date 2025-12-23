PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 14-jähriges Mädchen aus Karlsbad-Ittersbach vermisst - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Samstag, 22.11.2025, wird die in Karlsbad-Ittersbach wohnhafte Monika Z. vermisst. Sie hat an jenem Tag um die Mittagszeit ihr elterliches Zuhause verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Bisherige Fahndungsmaßnahmen führten bislang zu keinen weiteren Erkenntnissen. Die Vermisste ist 14 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank, trägt dunkelbraunes, langes Haar und trägt jugendtypische Kleidung.

Ein Foto der Gesuchten ist unter dem folgenden Link zu finden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsbad-vermisstenfahndung/

Hinweise zur gesuchten Person nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren