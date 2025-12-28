Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Oberhausen-Rheinhausen (ots)

Am Freitag den 26.12.2025 gegen 20:18 Uhr befährt ein Pkw-Fahrer die L555. Am Kreisverkehr beim Café Windsor in Oberhausen-Rheinhausen kommt er von der Fahrbahn ab und fährt in der Folge ein Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel um. Er setzt daraufhin seine Fahrt fort und touchiert im weiteren Verlauf mehrere Leitplanken. Anschließend entfernt sich der Pkw-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Philippsburg, unter der Telefonnummer 07256/93290, in Verbindung zu setzen.

Frederik Zimmermann, Führungs- und Lagezentrum

