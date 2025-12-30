Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Nachdem eine Frau am Montagmittag ein vierjähriges Kind mutmaßlich mit einer Gehhilfe verletzte, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war der vierjährige Junge gegen 12:00 Uhr mit seinem 36-jährigen Vater in der Reinhold-Frank-Straße, zwischen der Amalien- und Belfortstraße unterwegs. Als der 36-Jährige kurzzeitig abgelenkt war soll das Kind von einer Frau mit einer Krücke auf den Rücken geschlagen worden sein. Eine bislang unbekannte Zeugin soll das Geschehen offenbar beobachtet haben.

Der Vierjährige erlitt wohl leichte Verletzungen.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, insbesondere die genannte Frau, die Angaben zur Tathandlung machen kann sich unter 0721 666 3311 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

