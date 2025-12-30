Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Malsch - Zeugenaufruf nach sexueller Belästigung

Karlsruhe (ots)

Am Samstag, den 20. Dezember belästigte ein bislang unbekannter Mann eine 75-jährige Frau sexuell, indem er sie mehrfach am Gesäß berührte. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Derzeitigen Ermittlungen zufolge fuhr die 75-Jährige gegen 16:30 Uhr mit ihrem Fahrrad von der Sézanner Straße kommend auf einem Fußgängerweg, der in die Anton-Böhe-Straße führt. Dort nahm sie zunächst eine circa 60 Jahre alte Frau und einen jungen Mann wahr, die sich offenbar unterhielten.

Als sie an den Beiden vorbeifuhr, folgte ihr der geschätzt 16-jährige Jugendliche auf seinem Fahrrad und fragte sie zunächst nach einer Wegbeschreibung. Nachdem die 75-Jährige ihm geantwortet hatte und ihre Fahrt fortsetzen wollte, griff der bislang Unbekannte an ihr Gesäß und drückte offenbar fest zu. Noch während die 75-Jährige den jungen Mann aufforderte, dies zu unterlassen und erneut auf ihr Fahrrad stieg, berührte er sie abermals unsittlich. Daraufhin ergriff die Geschädigte die Flucht und der Mann entfernte sich in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte beschrieb den Täter wie folgt:

- schlank, - ca. 160 cm groß, - ca. 16 Jahre alt, - dunkle Jacke, - gebräunte Haut, - dunkle, braune, lockige Haare, - gepflegtes Erscheinungsbild - sprach deutsch mit leichtem Akzent - fuhr ein dunkles Fahrrad

Die Kriminalpolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, insbesondere die Frau, die sich kurz vor der Tat offenbar mit dem Unbekannten unterhalten hat und Hinweise geben kann, sich unter 0721 666 5555 zu melden.

Anna Breite-Diehl, Pressestelle

