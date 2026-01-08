Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Warnung vor aktuellen Betrugsanrufen

Worms (ots)

Im Zuständigkeitsbereich der Kriminalinspektion Worms kommt es aktuell vermehrt zu Betrugsanrufen durch falsche Bankmitarbeiter. Betroffen sind insbesondere die Bereiche Worms und Osthofen. Die Täter geben sich am Telefon als Mitarbeitende von Banken aus und täuschen vor, dass es zu Fehlbuchungen auf dem Konto gekommen sei und man eine Rückbuchung vornehmen wolle. Zielrichtung ist das Erlangen von sensiblen, persönlichen Daten und die Übergabe der EC-Karte an den angeblichen Bankmitarbeiter. Hierbei handelt es sich ausnahmslos um Betrug. Die Polizei rät dringend:

- Beenden Sie solche Telefonate sofort - Geben Sie keine persönlichen oder finanzielle Daten preis - Übergeben Sie niemals Ihre Bankkarte an fremde Personen - Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre Bank über die Ihnen bekannte Rufnummer - Informieren Sie umgehend die Polizei, wenn Sie einen solchen Anruf erhalten haben.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell