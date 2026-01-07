Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Worms, Kirschgartenweg (ots)

Am 07.01.2026 kam es gegen 12:24 Uhr im Kirschgartenweg in Worms zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines LKWs und einer Fußgängerin. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 57-jährige Fahrer eines LKWs den Kirschgartenweg vom Kreisverkehr Alzeyer Straße kommend in Fahrtrichtung Monsheimer Straße, als eine 80-jährige Fußgängerin den Kirschgartenweg auf dem dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Aus bislang ungeklärter Ursache erfasste der LKW die auf dem Fußgängerüberweg befindliche Fußgängerin. Die Fußgängerin wurde anschließend mittels Rettungshubschrauber mit mutmaßlich schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des LKWs blieb unverletzt. Zur Klärung der Unfallursache wurde durch die zuständige Ermittlungsbehörde ein Gutachter beauftragt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Verkehrsunfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241 852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

