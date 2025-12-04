Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Düngemittel verursacht ein Gefahrgut Einsatz auf einen Wertstoffhof in Osterrönfeld

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Rendsburg (ots)

Osterrönfeld- (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 04.12.2025, 09:29 Uhr Technische Hilfeleistung Gefahrgut.

Am Donnerstagmorgen wurde die Feuerwehr Osterrönfeld um 09:29 Uhr zu einem Wertstoffhof im Gemeindegebiet alarmiert. Mitarbeitende hatten einen stechenden, beißenden Geruch aus einem Container gemeldet.

Bei der ersten Erkundung durch die Einsatzkräfte wurden zwei Kisten entdeckt. Eine davon war leer, in der zweiten befand sich eine weiße Substanz unbekannter Herkunft. Um eine Gefährdung auszuschließen, wurde der Löschzug Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde nachgefordert. Die Spezialkräfte entnahmen erste Proben zur Analyse. Zur weiteren Unterstützung traf zudem ein Sonderfahrzeug der Berufsfeuerwehr Hamburg mit Fachpersonal der Technik- und Umweltwache ein. Gemeinsam mit dem Löschzug Gefahrgut wurden zusätzliche Proben entnommen und unabhängig voneinander mittels spezieller Messgeräte untersucht.

Die Auswertung ergab schließlich, dass es sich bei der Substanz um Düngemittel handelt.

Zwei Mitarbeitende des Wertstoffhofs wurden vorsorglich zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Beschäftigte wurden vom Rettungsdienst gesichtet, konnten jedoch vor Ort verbleiben. Der Einsatz wurde gegen 14:30 Uhr beendet. Die Entsorgung des aufgefundenen Düngemittels wird durch den Betreiber in Zusammenarbeit mit einer Fachfirma vorgenommen.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Osterrönfeld, Löschzug-Gefahrgut Kreis Rendsburg-Eckernförde, Rettungsdienst, Polizei, Berufsfeuerwehr Hamburg und Kreispressewart

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell