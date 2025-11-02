PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in Aukrug-Bargfeld (Kries Rendsburg-Eckernförde)

Rendsburg (ots)

Am Samstag, d.01.11.2025, 08:11 Uhr, kam es zu einem Feuer in einer Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in Aukrug-Bargfeld. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren Aukrug und Hohenwestedt, wurde eine leblose Person aufgefunden. Es mussten ca. 50 Personen aus diesem Gebäude in eine Sporthalle in Aukrug notuntergebracht werden. Über Ursache und Schadenhöhe kann keine Angabe gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde
Ingo Hüttmann
Mobil: 0172 419 35 48
E-Mail: huettmann@kfv-rdeck.de

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde, übermittelt durch news aktuell

