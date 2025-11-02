Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Feuer in Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in Aukrug-Bargfeld (Kries Rendsburg-Eckernförde)

Am Samstag, d.01.11.2025, 08:11 Uhr, kam es zu einem Feuer in einer Flüchtlings- und Obdachlosenunterkunft in Aukrug-Bargfeld. Im Zuge der Löscharbeiten durch die Freiwilligen Feuerwehren Aukrug und Hohenwestedt, wurde eine leblose Person aufgefunden. Es mussten ca. 50 Personen aus diesem Gebäude in eine Sporthalle in Aukrug notuntergebracht werden. Über Ursache und Schadenhöhe kann keine Angabe gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

