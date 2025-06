Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (214/2025) Verkehrsunfallflucht auf der B 446 durch schwarzen SUV - Polizei bittet Fahrradfahrer und weitere Zeugen, sich zu melden

Göttingen (ots)

Gemeinde Bovenden, Bundesstraße 446, von Ebergötzen in Richtung Billingshausen Donnerstag, 19. Juni 2025, 06:30 Uhr

BOVENDEN (ab) - Am Donnerstagmorgen (19.06.25) gegen 06:30 Uhr ereignete sich in den Serpentinen der Bundesstraße 446 zwischen Ebergötzen und Billingshausen (Landkreis Göttingen) eine Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr.

Der 20 Jahre alte Fahrer eines VW befuhr die B446 in Richtung Billingshausen hinter einem Müllfahrzeug, als auf der Gegenfahrbahn ein Radfahrer entgegenkam. In diesem Moment setzte der bislang unbekannte Lenker eines schwarzen SUV zum Überholen des Radfahrers an und drängte sich so knapp zwischen Fahrrad und Gegenverkehr hindurch, dass der VW-Fahrer nach rechts ausweichen musste, um eine Frontalkollision zu verhindern. Dabei streifte der 20-Jährige die dortige Schutzplanke und zog sich erhebliche Beschädigungen zu.

Der unfallverursachende SUV hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt in Richtung Billingshausen fort und ließ den Geschädigten mit mehreren Tausend Euro Sachschaden zurück. Personen kamen nicht zu Schaden.

Von besonderem Interesse ist der bislang unbekannte Fahrradfahrer, der sich zur Tatzeit auf der Gegenfahrbahn befand und den Vorfall unmittelbar beobachtet haben dürfte; darüber hinaus werden Zeugen gesucht, die am 19.06.25 auf der B 446 unterwegs waren und Angaben zur Herkunft oder dem Verbleib des schwarzen SUV geben können.

Hinweise nehmen die Ermittler der Polizeistation Gieboldehausen unter der Telefonnummer 05528/2058-40 entgegen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell