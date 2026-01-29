Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: 66-Jährige kollidiert mit Müllfahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich, da sie unter Alkoholeinfluss stand, geriet eine 66 Jahre alte Honda-Lenkerin am Donnerstag (29.01.2026) auf die Gegenfahrbahn, als sie gegen 09.25 Uhr die Auricher Straße in Richtung Vaihingen an der Enz entlangfuhr. Kurz nach der Unterführung der Bundesstraße 10 kollidierte der Honda mit einem entgegenkommenden Lkw eines 72-Jährigen. Der Lkw geriet daraufhin seinerseits auf die Gegenfahrbahn, touchierte einen dort fahrenden VW eines 57-Jährigen, prallte gegen eine Mauer und geriet letztlich auf einen angrenzenden Erdwall.

Die 66-Jährige wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 72-jährige Lkw-Lenker wurde mit leichten Verletzungen ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt etwa 25.000 Euro belaufen. Sowohl der Honda als auch der Lkw waren nicht mehr fahrbereit. Da sich die Bergung des Lkws, der einen Container geladen hatte, schwierig gestaltete, musste die Auricher Straße bis 14.15 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell