Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Parkplatzgelände - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand am Donnerstag (29.01.2026) zwischen 07:35 Uhr und 07:45 Uhr bei einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf einem Hotelparkplatz in der Römerstraße in Leonberg verübte. Vermutlich beim Rangieren stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines geparkten Jeeps und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

