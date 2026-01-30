PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Zeugen nach unklarem Unfallhergang auf Bundesstraße 14 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (29.01.2026) gegen 08:20 Uhr auf der Bundesstraße 14 bei Nufringen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 46-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Hauptstraße (Kreisstraße 1044) in Richtung Bundesstraße 14. Hier bog er auf die Bundesstraße nach links in Richtung Autobahnanschlussstelle Gärtringen ein. Zeitgleich fuhr eine 39-jährige Audi-Lenkerin auf der Bundesstraße 14 in Richtung Autobahnanschlussstelle und fuhr auf dem Geradeausfahrstreifen in den Einmündungsbereich zur Hauptstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch die Kollision entstand am Mercedes ein Sachschaden von rund 4.000 Euro, an dem Audi von etwa 5.000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher und widersprüchlicher Angaben werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 11:12

    POL-LB: Leonberg: Unfallflucht auf Parkplatzgelände - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand am Donnerstag (29.01.2026) zwischen 07:35 Uhr und 07:45 Uhr bei einer Unfallflucht, die ein noch unbekannter Fahrzeuglenker auf einem Hotelparkplatz in der Römerstraße in Leonberg verübte. Vermutlich beim Rangieren stieß der Unbekannte mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines geparkten Jeeps und machte sich anschließend aus dem Staub. Hinweise nimmt das ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 11:03

    POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Neckarweihingen

    Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Täter brachen am Mittwoch (28.01.2026) zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr in eine Erdgeschosswohnung in der Gerokstraße im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen ein. Die Unbekannten hebelten die Balkontür auf und gelangten so in das Innere. Beute machten sie dabei keine. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Sachdienliche ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 10:39

    POL-LB: Bönnigheim: Unbekannter fährt gegen Brunnen und flüchtet

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren fuhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Mittwoch (28.01.2026), 12.15 Uhr und Donnerstag (29.01.2026), 09.45 Uhr gegen einen Brunnen am Marktplatz in Bönnigheim. An dem Brunnen, der sich an der Kreuzung Hauptstraße und Kirchstraße befindet, entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte der betroffene Pkw ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren