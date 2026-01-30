Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nufringen: Zeugen nach unklarem Unfallhergang auf Bundesstraße 14 gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag (29.01.2026) gegen 08:20 Uhr auf der Bundesstraße 14 bei Nufringen ereignete, sucht die Polizei noch Zeugen. Ein 46-jähriger Mercedes-Lenker befuhr die Hauptstraße (Kreisstraße 1044) in Richtung Bundesstraße 14. Hier bog er auf die Bundesstraße nach links in Richtung Autobahnanschlussstelle Gärtringen ein. Zeitgleich fuhr eine 39-jährige Audi-Lenkerin auf der Bundesstraße 14 in Richtung Autobahnanschlussstelle und fuhr auf dem Geradeausfahrstreifen in den Einmündungsbereich zur Hauptstraße ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, durch die Kollision entstand am Mercedes ein Sachschaden von rund 4.000 Euro, an dem Audi von etwa 5.000 Euro. Aufgrund unterschiedlicher und widersprüchlicher Angaben werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang und insbesondere zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell