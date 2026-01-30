Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Zeugen zu Einbruch in Wohnhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus im Gemsenweg in Leonberg zwischen Dienstag (27.01.2026) 09:00 Uhr und Donnerstag (29.01.2026) 12:30 Uhr sucht das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen. Bislang unbekannte Täter verschaffte sich Zutritt in das Haus, indem sie mutmaßlich eine Terrassentüre des Wohnhauses aufbrachen. Anschließend durchsuchten sie das Haus. Hier fiel ihnen Schmuck in dreistelligem Wert in die Hände. Der entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

