POL-LB: Steinheim an der Murr: 22-Jähriger randaliert in Bankfiliale und hinterlässt Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich um seinen Unmut der Bank gegenüber auszudrücken, randalierte am Donnerstagabend (29.01.2026) ein 22 Jahre alter Mann vor und in einer Bankfiliale in der Kleinbottwarer Straße in Steinheim an der Murr. Ein Zeuge, der gegen 22.50 Uhr eine Person in der Bankfiliale entdeckt hatte und dem beschädigte Autos vor der Filiale aufgefallen waren, hatte die Polizei alarmiert. Mehrere Streifenwagenbesatzungen rückten in der Folge in die Kleinbottwarer Straße aus. Im Zuge von Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass sich ein Mann innerhalb des Bankgebäudes verschanzt hatte. Auf ihre Aufforderungen heraus zu kommen, reagierte der Mann nicht. Auch als ihm erklärt wurde, dass ein Polizeihund eingesetzt werde, sollte er sich weiterhin weigern, sein Versteck zu verlassen, ignorierte er die Einsatzkräfte. Der Diensthund entdeckte den 22-Jährigen schließlich, der sich in einem Schrank verborgen hielt. Als der Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden sollte, widersetzte er sich, so dass er durch einen Biss des Polizeihundes leicht verletzt wurde. Als es den Beamtinnen und Beamten gelungen war, den 22-Jährigen am Boden zu fixieren, um ihm Handschließen anzulegen, beleidigte er die Einsatzkräfte. Die Verletzungen wurden im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst behandelt. Ein Atemalkoholtest, den der Tatverdächtige durchführte, ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Im weiteren Verlauf wurde der Mann in Gewahrsam genommen und musste den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Marbach am Neckar verbringen. Gemäß den ersten polizeilichen Erkenntnissen beschädigte der 22-Jährige in der Nacht einen VW und einen Mazda, indem er dagegen trat, zerstörte die Eingangsschiebetür der Bank und wütete auch im Inneren. Außerdem stahl er eine Spardose, in der sich keine fünf Euro befanden. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt. Der Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

