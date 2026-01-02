Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Brand in Firma BKK Bio-Diesel GmbH
Rudolstadt (ots)
In den frühen Morgenstunden des 01.01.2026 geriet der Inhalt von mehreren Silos der BKK Bio-Diesel GmbH in Rudolstadt in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr und des THW konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.
Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, da die Löscharbeiten weiterhin andauern. Erst nach vollständiger Brandbekämpfung ist eine erste Untersuchung der betroffenen Silos möglich.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell