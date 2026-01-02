Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zahlreiche Böller und auch Schreckschusswaffen zu Silvester sichergestellt

Saale-Orla-Kreis (ots)

Am 31.12.2025 und 01.01.2026 führten Beamte der PI Saale-Orla zahlreiche Kontrollen durch. Zielrichtung war das Auffinden und aus dem Verkehr ziehen von nicht zulässigen Böllern u.a. Sprengmitteln zu Silvester. Dabei konnten etliche Feststellungen getroffen werden. So wurden bei 3 jungen Männern in Moßbach im Alter von 21 und 22 Jahren Schreckschusswaffen fest- und sichergestellt. Keiner von ihnen führte diese mit einer entsprechenden Berechtigung und erhielten daher eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Zudem führten sie in Deutschland nicht zugelassene Böller mit sich. Derartige Pyrotechnik wurden auch bei Kontrollen in Neustadt an der Orla und Bad Lobenstein festgestellt. Insgesamt wurden so etwa 300 illegale Böller sichergestellt. Die Beschuldigten wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz waren alle männlich im Alter zwischen 17 und 39 Jahren. Bei dem 39-jährigen Beschuldigten stellten die Beamten in Neustadt an der Orla zudem einen Schlagring und eine geringe Menge Crystal fest. Er erhielt somit zusätzlich Anzeigen wegen Verstoßes gegen das BtmG und das Waffengesetz.

