Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Sonneberg (ots)
Am Mittwoch, gegen 21.30 Uhr, wurde in Sonneberg in der Bahnhofstraße der 23-jährige Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm durchgeführte Atemalkholtest ergab einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell