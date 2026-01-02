PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Friedliches Silvester im Saale-Orla-Kreis

Saale-Orla-Kreis (ots)

Die Polizeiinspektion Saale-Orla blickt auf verhältnismäßig friedliche Silvestertage zurück.

Bisher (stand 01.01.2026 24:00 Uhr) wurden folgende Anzeigen aufgenommen:

   - 2x versuchte Gefährliche Körperverletzungen durch Böllerwurf,
   - 4x Sachbeschädigung (u.a. Mülleimer Bad Lobenstein Gallenberg am
     Spielplatz und Briefkasten Pößneck Schlettwein)

Zudem ereigneten sich 3 Brände von Mülltonnen in Wurzbach, Schleiz und Bad Lobenstein, welche durch die heißen Reste von Pyrotechnik verursacht wurden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 02.01.2026 – 02:49

    LPI-SLF: Zahlreiche Böller und auch Schreckschusswaffen zu Silvester sichergestellt

    Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 31.12.2025 und 01.01.2026 führten Beamte der PI Saale-Orla zahlreiche Kontrollen durch. Zielrichtung war das Auffinden und aus dem Verkehr ziehen von nicht zulässigen Böllern u.a. Sprengmitteln zu Silvester. Dabei konnten etliche Feststellungen getroffen werden. So wurden bei 3 jungen Männern in Moßbach im Alter von 21 und 22 Jahren ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 02:19

    LPI-SLF: Zeugen/Geschädigte zu Straßenverkehrsgefährdung gesucht

    Jena bis Langenorla (ots) - Am 01.01.2026 kam es in der Zeit zwischen 14:45 und 15:15 Uhr auf der B88 von Jena kommend, über Kahla bis nach Langenorla zu mehreren gefährlichen Situationen und auch beinah zu Unfällen. Auslöser dieser war ein 78-jähriger Fahrzeugführer mit seinem weißen VW Golf. Dieser überholte grob verkehrswidrig und geriet mehrfach auf die ...

    mehr
  • 31.12.2025 – 16:31

    LPI-SLF: Zeugen nach Unfall gesucht

    Saalfeld (ots) - Am Mittwoch, dem 31. Dezember gegen 13:30 Uhr kam es in der Pößnecker Straße, Einmündung zum Güterbahnhof zu einer Kollision zwischen einem Renault Twingo und einem Ford Transit. Der Twingo befuhr die Pößnecker Straße aus Richtung Gorndorf kommend in Richtung Stadtmitte. Der Ford kam aus Richtung Güterbahnhof und wollte ebenfalls in die Innenstadt fahren. Trotz funktionierender Lichtzeichenanlage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren