Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Friedliches Silvester im Saale-Orla-Kreis
Saale-Orla-Kreis (ots)
Die Polizeiinspektion Saale-Orla blickt auf verhältnismäßig friedliche Silvestertage zurück.
Bisher (stand 01.01.2026 24:00 Uhr) wurden folgende Anzeigen aufgenommen:
- 2x versuchte Gefährliche Körperverletzungen durch Böllerwurf, - 4x Sachbeschädigung (u.a. Mülleimer Bad Lobenstein Gallenberg am Spielplatz und Briefkasten Pößneck Schlettwein)
Zudem ereigneten sich 3 Brände von Mülltonnen in Wurzbach, Schleiz und Bad Lobenstein, welche durch die heißen Reste von Pyrotechnik verursacht wurden.
