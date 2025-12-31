PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall gesucht

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 31. Dezember gegen 13:30 Uhr kam es in der Pößnecker Straße, Einmündung zum Güterbahnhof zu einer Kollision zwischen einem Renault Twingo und einem Ford Transit. Der Twingo befuhr die Pößnecker Straße aus Richtung Gorndorf kommend in Richtung Stadtmitte. Der Ford kam aus Richtung Güterbahnhof und wollte ebenfalls in die Innenstadt fahren. Trotz funktionierender Lichtzeichenanlage kam es zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und der Signalgebung der Lichtzeichenanlage machen können, werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 18:34

    LPI-SLF: Beinah-Unfall an Fußgängerüberweg - Zeugenaufruf

    Krölpa (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Am 30.12.2025 gegen 11:00 Uhr querte ein 34- jähriger Mann mit seiner 8-jährigen Tochter die B281 in Krölpa (Saale-Orla-Kreis)auf dem dortigen Fußgängerüberweg, Höhe der Trannrodaer Straße. Der Kreuzungsbereich ist mit Wechsellichtzeichen (sog. Ampelschaltung für Fußgänger und Fahrzeugführer) geregelt. Laut Angaben des Vaters nutzte dieser ordnungsgemäß die Grünphase, um ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:00

    LPI-SLF: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit Personenschaden mit zwei verletzten Personen

    Tanna (Saale-Orla-Kreis) (ots) - Es wird um Zeugenhinweise zu einem bisher unbekannter Pkw gebeten, der dem in Tanna verunfallten Leichkraftfahrzeug entgegen gekommen sein soll. Der Pkw habe die Landstraße 1090, aus Richtung Tanna, in Richtung Unterkoskau befahren und nicht angehalten. Ob es eine mittelbare Beteiligung an dem Unfallgeschehen gegeben hat ist bislang ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 09:20

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Schleiz (ots) - Am Montag, gegen 19.00 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla in Schleiz, in der Plauenschen Straße, den 62-jährigen Fahrer eines PKW. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkholtest ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleiet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren