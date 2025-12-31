Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall gesucht

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 31. Dezember gegen 13:30 Uhr kam es in der Pößnecker Straße, Einmündung zum Güterbahnhof zu einer Kollision zwischen einem Renault Twingo und einem Ford Transit. Der Twingo befuhr die Pößnecker Straße aus Richtung Gorndorf kommend in Richtung Stadtmitte. Der Ford kam aus Richtung Güterbahnhof und wollte ebenfalls in die Innenstadt fahren. Trotz funktionierender Lichtzeichenanlage kam es zur Kollision, bei der glücklicherweise niemand verletzt wurde. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und der Signalgebung der Lichtzeichenanlage machen können, werden gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

