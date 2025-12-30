PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-SLF: Beinah-Unfall an Fußgängerüberweg - Zeugenaufruf

Krölpa (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Am 30.12.2025 gegen 11:00 Uhr querte ein 34- jähriger Mann mit seiner 8-jährigen Tochter die B281 in Krölpa (Saale-Orla-Kreis)auf dem dortigen Fußgängerüberweg, Höhe der Trannrodaer Straße. Der Kreuzungsbereich ist mit Wechsellichtzeichen (sog. Ampelschaltung für Fußgänger und Fahrzeugführer) geregelt. Laut Angaben des Vaters nutzte dieser ordnungsgemäß die Grünphase, um die Fahrbahnseite zu wechseln. In diesem Moment fuhr ein orangefarbener VW Golf von der Trannrodaer Straße kommend an der Kreuzung nach links in Ri. Pößneck, ohne die beiden auf dem Fußgängerüberweg befindlichen Personen zu beacten. Nur durch das schnelle Handeln des Vaters, wurde eine Kollision zw. Pkw und Kind verhindert. Der Fahrer des VW Golf setzte im Anschluss seine Fahrt in Ri. Pößneck fort. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen wurde der vermeintliche Fahrer, ein 86-jähriger Mann, an dessen Wohnanschrift angetroffen. Dort wurden Umstände bekannt, die es erforderlich machten, dass der Fahrer des VW zu einem nahegelegenen Krankenhaus verbracht werden musste, um dort eine Blutprobeentnahme durchzuführen zu lassen. Zeugen oder andere Geschädigte, die Angaben zum Vorfall am Vormittag geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter der der Tel.-Nr.: 03663-4310 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

