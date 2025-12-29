PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Schleiz (ots)

Am 27.12.2025, gegen 12.20 Uhr, befuhr der 38-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße aus Richtung Schleiz kommend in Richtung Gräfenwarth. Er beabsichtigte nach links auf die Autobahn in Richtung München aufzufahren, beachtete dabei jedoch den 41-jährigen Fahrer eines PKW im Gegenverkehr nicht. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Eine 38-jährige und 8-jährige Mitfahrerin wurden verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung eines Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

