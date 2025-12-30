Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf zu Verkehrsunfall mit Personenschaden mit zwei verletzten Personen

Tanna (Saale-Orla-Kreis) (ots)

Es wird um Zeugenhinweise zu einem bisher unbekannter Pkw gebeten, der dem in Tanna verunfallten Leichkraftfahrzeug entgegen gekommen sein soll. Der Pkw habe die Landstraße 1090, aus Richtung Tanna, in Richtung Unterkoskau befahren und nicht angehalten. Ob es eine mittelbare Beteiligung an dem Unfallgeschehen gegeben hat ist bislang nicht bekannt. Zeugen die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der PI Saale-Orla zu melden.

Bisher veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Verkehrsunfall:

Am Sonntag, dem 28.12.2025, gegen 16:50 Uhr, befuhr der 16-jährige Fahrer eines Leichkraftfahrzeuges die Landstraße aus Unterkoskau kommend in Richtung Tanna.

Ausgangs einer Rechtskurve geriet er nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Bäumen und kam neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Jugendliche sowie sein 14-jähriger Mitfahrer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell