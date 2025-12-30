Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Schleiz (ots)
Am Montag, gegen 19.00 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Saale-Orla in Schleiz, in der Plauenschen Straße, den 62-jährigen Fahrer eines PKW. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkholtest ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleiet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell