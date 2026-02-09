Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall mit Straßenbahn in Kassel-Niederzwehren: Autofahrer lebensgefährlich verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Bei einem Verkehrsunfall zwischen vier Pkw und einer Straßenbahn sind am heutigen Montagmittag drei Personen verletzt worden, eine von ihnen lebensgefährlich. Wie die am Unfallort eingesetzten Streifen des Polizeireviers Süd-West berichten, war ein 85 Jahre alter Mann aus Kassel gegen 11:45 Uhr mit seinem Mazda stadtauswärts auf der Altenbaunaer Straße unterwegs und wollte nach links in die Straße "Am Goldbach" abbiegen. Dabei fuhr er auf den Gleiskörper der Straßenbahn, wo jedoch von hinten eine Tram herannahte. Der Mazda stieß gegen die rechte Seite des ersten Waggons der Tram und wurde noch mehrere Meter vor der Bahn hergeschoben, bis der Pkw mit drei Autos kollidierte, die auf der Altenbaunaer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts hintereinander an der roten Ampel standen. Der 85-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer und einer der an der Ampel stehenden 22-jähriger Autofahrer aus Baunatal erlitten leichte Verletzungen, weshalb sie ebenfalls behandelt wurden. An dem Mazda, der sichergestellt und abgeschleppt wurde, entstand Totalschaden. Noch nicht genau beziffert werden kann der Schaden an der Straßenbahn. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde auch ein Gutachter in die weiteren Ermittlungen eingebunden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Verkehr auf der Altenbaunaer Straße zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt und abgeleitet werden. Gegen 14:30 Uhr konnte der Verkehr an der Unfallstelle wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell