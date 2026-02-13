PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbruch in Einfamilienhaus in Kaufungen: Kriminalpolizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel):

Zeugen eines Einbruchs, der sich im Laufe des gestrigen Donnerstags in Kaufungen-Oberkaufungen ereignet hat, suchen aktuell die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Wie die zur Tatortaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, ereignete sich die Tat zwischen 07:45 und 18:20 Uhr in der Straße "Steinkulle", nahe der Straße "In der Rose". In dieser Zeit begaben sich die Täter auf die Rückseite des Einfamilienhauses und zerstörten die Scheibe eines Kellerfensters. Indem sie durch das entstandene Loch im Glas griffen, öffneten sie das Fenster und gelangten ins Haus, wo sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen nahezu sämtliche Wohnräume durchsuchten. Mit erbeutetem Bargeld verließen die Einbrecher das Gebäude durch das zuvor gewaltsam geöffnete Kellerfenster und flüchteten dann in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Laufe des gestrigen Tages im Bereich des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder den Ermittlern des K21/22 Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter tel. 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Kalus-Nitzbon
Pressesprecher
Tel. 0561-910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
Fax: +49 611 32766 1010
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell

