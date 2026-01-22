POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte lösen Radmuttern an Anhänger
Polizei sucht Zeugen
Kamp-Lintfort (ots)
Auf der Gohrstraße lösten unbekannte Täter in dem Zeitraum vom 10.01.2026 bis 20.01.2026, 22:00 Uhr, mehrere Radmuttern an einem Anhänger.
Der Anhänger stand dort auf einem Privatgrundstück.
Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.
EG/ Ref. 260121-0100
