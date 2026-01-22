Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte lösen Radmuttern an Anhänger

Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Auf der Gohrstraße lösten unbekannte Täter in dem Zeitraum vom 10.01.2026 bis 20.01.2026, 22:00 Uhr, mehrere Radmuttern an einem Anhänger.

Der Anhänger stand dort auf einem Privatgrundstück.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

EG/ Ref. 260121-0100

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell