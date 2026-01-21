PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 71-jähriger Mann wohlbehalten angetroffen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Der vermisste 71-jährige Mann aus Neukirchen-Vluyn konnte heute Abend wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Bitte löschen sie gespeicherte, geteilte oder gepostete Bilder von ihren Endgeräten und aus Chatgruppen und sozialen Netzwerken.

Wir bedanken uns für die schnelle Mithilfe und die Hinweise.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Leitstelle
Telefon: 0281 / 107-1122
Fax: 0281 / 107-1130
E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 18:43

    POL-WES: Wesel - PKW in Gegenverkehr, zwei Schwerverletzte

    Wesel (ots) - Am 21.01.2026 um 13:50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Wesel-Flüren, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 87-jährige Frau aus Hamminkeln befuhr mit ihrem PKW die Emmericher Straße (L7) aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Mehrhoog. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet die 87-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW eines 35-jährigen Mannes aus ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 12:56

    POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfall, an dem ein Linienbusfahrer beteiligt war

    Moers (ots) - Am Dienstag, den 20.01.2026, kam es gegen 17:30 Uhr auf der Rheinberger Str. 10 in Moers, in Höhe der Bushaltestelle, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines E-Scooters verletzte. Der 47- jährige E-Scooter Fahrer aus Moers befuhr den Radweg in Fahrtrichtung Neuer Wall. Links neben ihm befand sich ein Bus, welcher beabsichtigte, die ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 08:54

    POL-WES: Wesel - Polizei nimmt 36-Jährige nach Einbruchversuch und Sachbeschädigung in Gewahrsam

    Wesel (ots) - Die Polizei hat heute Morgen gegen 02:50 Uhr eine 36-jährige Frau aus Wesel in Gewahrsam genommen, die versucht hatte, in ein Gebäude an der Alten Delogstraße einzubrechen. Zeugen und ein Wachdienst hatten die Frau beobachtet und die Polizei informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie die 36-Jährige in einem Kellereingang fest. Das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren