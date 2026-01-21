Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 71-jähriger Mann wohlbehalten angetroffen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Der vermisste 71-jährige Mann aus Neukirchen-Vluyn konnte heute Abend wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Bitte löschen sie gespeicherte, geteilte oder gepostete Bilder von ihren Endgeräten und aus Chatgruppen und sozialen Netzwerken.

Wir bedanken uns für die schnelle Mithilfe und die Hinweise.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell