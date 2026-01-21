Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - PKW in Gegenverkehr, zwei Schwerverletzte

Wesel (ots)

Am 21.01.2026 um 13:50 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Wesel-Flüren, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden. Eine 87-jährige Frau aus Hamminkeln befuhr mit ihrem PKW die Emmericher Straße (L7) aus Wesel kommend in Fahrtrichtung Mehrhoog. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet die 87-Jährige in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW eines 35-jährigen Mannes aus Wesel, der die L7 in Gegenrichtung befuhr. Unmittelbar danach kam es zu einem weiteren Zusammenstoß mit einem PKW eines 70-jährigen Mannes aus Rees, der ebenfalls in Richtung Wesel unterwegs war. Der 70-Jährige hatte noch versucht auszuweichen, konnte jedoch die Kollision nicht mehr verhindern. Die 87-Jährige Frau und der 70-jährige Mann wurden schwer verletzt und mit Rettungswagen örtlichen Krankenhäusern zugeführt. Eine Lebensgefahr besteht nicht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 23.000EUR geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde die Emmericher Straße zwischen der Mühlenfeldstraße und dem Heuweg für etwa drei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

