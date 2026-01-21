Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Unbekannte stehlen Jeep

Polizei sucht Zeugen

Moers (ots)

Unbekannte Personen haben in der Zeit vom 19.01.2026, 23:30 Uhr, bis 20.01.2026, 07:00 Uhr, einen abgestellten PKW an der Marienburger Straße gestohlen.

Bei dem Wagen handelt es sich um einen grauen Jeep Grand Cherokee von 2016 mit dem Kennzeichen MO-BN 1.

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der Polizeiwache Süd in Moers zu melden, unter der Telefonnummer 02841 / 171-0.

BH/251128-0700

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell