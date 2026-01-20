Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Schwerpunktkontrolle in der Dinslakener Innenstadt

Dinslaken (ots)

Die Polizei im Kreis Wesel hat gestern verstärkt die Dinslakener Innenstadt kontrolliert, um die bürgerbelastende Kriminalität zu reduzieren.

Diese regelmäßigen Einsätze im Kreis sind Teil des Sicherheitsprogramms der Behörde. Dabei nehmen Beamtinnen und Beamte aus den Direktionen Verkehr, Kriminalität und Gefahrenabwehr/Einsatz alles in den Blick: vom Laden- oder Handtaschendieb bis zu Tempokontrollen.

Zwischen 12 Uhr und 20 Uhr wurden insgesamt 182 Personen und 168 Fahrzeuge kontrolliert: Dreimal waren Fahrer ohne Führerschein unterwegs, zweimal haben die Beamten bei der Kontrolle Betäubungsmittel gefunden, in einem Fall fuhr ein Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss. Der Person entnahm ein Arzt eine Blutprobe.

Insgesamt 139 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer haben ein Verwarngeld wegen Verstößen im Straßenverkehr bekommen. Zusätzlich wurden 17 Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten gefertigt.

Die Polizei verschickte auch an fünf Erziehungsberechtigte sogenannte "Elternbriefe", weil ihre Kinder sich nicht korrekt im Straßenverkehr verhalten haben oder ihre Fahrräder nicht verkehrssicher waren.

