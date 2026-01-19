PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Mehrere Diebstähle von Navigationsgeräten aus Pkw - Polizei sucht Hinweise

Dinslaken (ots)

In der Nacht von Donnerstag (15.01.) auf Freitag (16.01.) entwendeten unbekannte Täter im Zeitraum von 19 Uhr bis 7 Uhr die Navigationsgeräte aus drei Pkw.

Nachdem die Täter sich Zugang zu den Fahrzeugen verschafft hatten, entfernten sie die fest eingebauten Geräte und nahmen diese mit. Die gestohlenen Navigationsgeräte waren in Fahrzeugen der Hersteller VW und Skoda verbaut.

Die Pkw standen in Hiesfeld auf den Straßen In den Drieschen, Terhardthof und Holbeinstraße.

Wie die Täter in die Fahrzeuge gelangten, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die in dem benannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/ 6220 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260116-0900/ 260116-0947/ 260116-1034

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

