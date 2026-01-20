Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Schermbeck - Zeugensuche Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad

Schermbeck (ots)

Am 15.01.2026 befuhr eine 21- jährige Duisburgerin gegen 16:30 Uhr mit ihrem Pkw den Postweg. Aus Richtung "Am Voshövel" fuhr sie in Fahrtrichtung Hünxe.

Im Verlauf des Postwegs kreuzte ein Fahrradfahrer die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge wobei der Fahrradfahrer stürzte. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

An dem Pkw der 21- Jährigen entstand Sachschaden.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht nun den Radfahrer und mögliche Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/ 6220 entgegen.

EG/Ref. 260115-1933

