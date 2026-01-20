Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zeugen gesucht nach Einbruch in Vereinsheim

Wesel (ots)

In der Zeit von Sonntag (18.01.), 17:50 Uhr, bis Montag (19.01.), 15:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Vereinsheim am Auedamm ein.

Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten in die Räumlichkeiten. Anschließend öffneten sie Schubladen und Schränke und durchsuchten diese.

Zum möglichen Diebesgut liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0281/ 107-0 mit der Polizeiwache Nord in Wesel in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 160119-1640

