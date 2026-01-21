Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in ein Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

Kamp-Lintfort (ots)

Zwei unbekannte Personen sind gestern gegen 10:15 Uhr in ein Reihenhaus in der Moerser Straße eingebrochen.

Sie schlugen die Scheiben der Kellertür ein und öffneten diese dann gewaltsam. Anschließend durchsuchten die unbekannten Täter das Haus und durchwühlten sämtliche Schränke.

Als der 86-Jährige vom Einkaufen nach Hause kam, überraschte er die zwei unbekannten Personen. Einer der Unbekannten bedrohte den Mann mit einer Gehhilfe und schubste ihn anschließend zur Seite.

Der 86-Jährige wurde durch den Vorfall nicht verletzt. Die Täter flüchteten anschließend durch ein Fenster. Ob sie etwas mitgenommen haben, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die beiden Männer sind etwa 180 cm groß und ca. 20 Jahre alt, beide waren dunkel gekleidet.

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/ 260120-1015

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell