Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Polizei nimmt 36-Jährige nach Einbruchversuch und Sachbeschädigung in Gewahrsam

Wesel (ots)

Die Polizei hat heute Morgen gegen 02:50 Uhr eine 36-jährige Frau aus Wesel in Gewahrsam genommen, die versucht hatte, in ein Gebäude an der Alten Delogstraße einzubrechen.

Zeugen und ein Wachdienst hatten die Frau beobachtet und die Polizei informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie die 36-Jährige in einem Kellereingang fest.

Das Fenster einer Kellertür war beschädigt. Zuvor beschädigte die alkoholisierte Frau noch drei Autos in der Straße. Bei der Frau konnten ein Küchenmesser und eine Zange aufgefunden werden.

Die Kriminalpolizei prüft, ob die Frau für weitere Sachbeschädigungen in der Weseler Innenstadt in Frage kommt.

