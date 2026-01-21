Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfall, an dem ein Linienbusfahrer beteiligt war

Moers (ots)

Am Dienstag, den 20.01.2026, kam es gegen 17:30 Uhr auf der Rheinberger Str. 10 in Moers, in Höhe der Bushaltestelle, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines E-Scooters verletzte.

Der 47- jährige E-Scooter Fahrer aus Moers befuhr den Radweg in Fahrtrichtung Neuer Wall. Links neben ihm befand sich ein Bus, welcher beabsichtigte, die Bushaltestelle anzufahren. Beim Ausscheren nach rechts übersah der unbekannte Fahrzeugführer des Busses den in gleicher Richtung fahrenden E-Scooter.

Der E-Scooter Fahrer wich nach rechts aus, um eine Kollision zu vermeiden und stieß in Folge dessen mit einem Verkehrszeichen zusammen.

Der Moerser verletzte sich hierbei leicht.

An der Bushaltestelle sollen sich mehrere Personen befunden haben. Bei dem Bus handelte es sich nach bisherigem Ermittlungsstand um einen Gelenkbus.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Busfahrer und dem Bus machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

