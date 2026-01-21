PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Polizei sucht Zeugen nach Unfall, an dem ein Linienbusfahrer beteiligt war

Moers (ots)

Am Dienstag, den 20.01.2026, kam es gegen 17:30 Uhr auf der Rheinberger Str. 10 in Moers, in Höhe der Bushaltestelle, zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines E-Scooters verletzte.

Der 47- jährige E-Scooter Fahrer aus Moers befuhr den Radweg in Fahrtrichtung Neuer Wall. Links neben ihm befand sich ein Bus, welcher beabsichtigte, die Bushaltestelle anzufahren. Beim Ausscheren nach rechts übersah der unbekannte Fahrzeugführer des Busses den in gleicher Richtung fahrenden E-Scooter.

Der E-Scooter Fahrer wich nach rechts aus, um eine Kollision zu vermeiden und stieß in Folge dessen mit einem Verkehrszeichen zusammen.

Der Moerser verletzte sich hierbei leicht.

An der Bushaltestelle sollen sich mehrere Personen befunden haben. Bei dem Bus handelte es sich nach bisherigem Ermittlungsstand um einen Gelenkbus.

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem Busfahrer und dem Bus machen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 entgegen.

/cd Ref. 260120-2130

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 08:54

    POL-WES: Wesel - Polizei nimmt 36-Jährige nach Einbruchversuch und Sachbeschädigung in Gewahrsam

    Wesel (ots) - Die Polizei hat heute Morgen gegen 02:50 Uhr eine 36-jährige Frau aus Wesel in Gewahrsam genommen, die versucht hatte, in ein Gebäude an der Alten Delogstraße einzubrechen. Zeugen und ein Wachdienst hatten die Frau beobachtet und die Polizei informiert. Als die Beamten vor Ort eintrafen, stellten sie die 36-Jährige in einem Kellereingang fest. Das ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 08:28

    POL-WES: Moers - Unbekannte stehlen Jeep / Polizei sucht Zeugen

    Moers (ots) - Unbekannte Personen haben in der Zeit vom 19.01.2026, 23:30 Uhr, bis 20.01.2026, 07:00 Uhr, einen abgestellten PKW an der Marienburger Straße gestohlen. Bei dem Wagen handelt es sich um einen grauen Jeep Grand Cherokee von 2016 mit dem Kennzeichen MO-BN 1. Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich bei der ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 07:42

    POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbruch in ein Reihenhaus - Polizei sucht Zeugen

    Kamp-Lintfort (ots) - Zwei unbekannte Personen sind gestern gegen 10:15 Uhr in ein Reihenhaus in der Moerser Straße eingebrochen. Sie schlugen die Scheiben der Kellertür ein und öffneten diese dann gewaltsam. Anschließend durchsuchten die unbekannten Täter das Haus und durchwühlten sämtliche Schränke. Als der 86-Jährige vom Einkaufen nach Hause kam, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren