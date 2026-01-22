Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Pkw in Orsoy entwendet - Zeugen gesucht

Rheinberg (ots)

Am Mittwoch, in der Zeit vom 06:45 Uhr bis 16:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Pkw auf der Binsheimer Straße in Orsoy.

Der Pkw parkte im Verlauf der Straße am Fahrbahnrand. Es handelte sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen Alfa Romeo Giulia mit dem amtlichen Kennzeichen MO-SO246. Das Fahrzeug verfügte über ein sogenanntes "Keyless Go" System.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich mit der Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842 / 934-0 in Verbindung zu setzen.

EG/Ref. 260121-1630

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell